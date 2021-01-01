عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

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عقار فلاجيل

يعد فلاجيل أو الميترونيدازول من أشهر الأدوية المتداولة فى العالم وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات، ويعمل عن طريق وقف نمو بعض البكتيريا والطفيليات .
وذكر موقع " webmd" أن هذا المضاد الحيوي يعالج فقط بعض أنواع العدوى البكتيرية والطفيلية و لن تعمل لعلاج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد ، الإنفلونزا، ويمكن أن يؤدي استخدام أي مضاد حيوي عندما لا تكون هناك حاجة إليه إلى عدم فاعليته في علاج العدوى في المستقبل مما يجعل الافراط يشكل خطر على صحة الانسان.

يمكن أيضًا استخدام الميترونيدازول أو فلاجيل مع أدوية أخرى لعلاج بعض قرح المعدة أو الأمعاء التي تسببها بكتيريا (H. pylori) أو مايعرف بجرثومة المعدة.

كيفية استخدام فلاجيل

خذ هذا الدواء عن طريق الفم حسب توجيهات الطبيب. لمنع اضطراب المعدة ، تناول هذا الدواء مع الطعام أو كوب كامل من الماء أو الحليب. تعتمد الجرعة على حالتك الطبية والاستجابة للعلاج.

للحصول على أفضل النتائج ، تناول هذا المضاد الحيوي في أوقات متساوية. لمساعدتك على التذكر ، تناول هذا الدواء في نفس الوقت (الأوقات) كل يوم.

استمر في تناول هذا الدواء حتى تنتهي الكمية الموصوفة بالكامل ، حتى لو اختفت الأعراض بعد بضعة أيام قد يؤدي إيقاف الدواء مبكرًا جدًا إلى عودة العدوى، وأخبر طبيبك إذا استمرت حالتك أو ساءت.

يذكر أن هذه المعلومات الواردة في التقرير من أجل التوعية والتثقيف ولاتغني عن دور الطبيب.

المصدر: موقع " webmd"

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