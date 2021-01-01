يعد فلاجيل أو الميترونيدازول من أشهر الأدوية المتداولة فى العالم وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات، ويعمل عن طريق وقف نمو بعض البكتيريا والطفيليات .
وذكر موقع " webmd" أن هذا المضاد الحيوي يعالج فقط بعض أنواع العدوى البكتيرية والطفيلية و لن تعمل لعلاج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد ، الإنفلونزا، ويمكن أن يؤدي استخدام أي مضاد حيوي عندما لا تكون هناك حاجة إليه إلى عدم فاعليته في علاج العدوى في المستقبل مما يجعل الافراط يشكل خطر على صحة الانسان.
يمكن أيضًا استخدام الميترونيدازول أو فلاجيل مع أدوية أخرى لعلاج بعض قرح المعدة أو الأمعاء التي تسببها بكتيريا (H. pylori) أو مايعرف بجرثومة المعدة.
كيفية استخدام فلاجيل
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التعليقات على عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله
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