طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات

صورة الخبر: سينابون الكراميل والمكسرات
سينابون الكراميل والمكسرات

يعد السينابون من اشهى انواع المخبوزات الي يعشقها عدد كبير من الأفراد لذا نقدم لكم طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سينابون الكراميل والمكسرات
300 جرام دقيق
ربع ملعقة صغيرة ملح
بيضة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
6 ملعقة كبيرة لبن دافىء
2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
الحشو
2 كوب سكر
1 علبة قشطة
صوص التوفي
مكسرات مجروشة
نصف كوب زبدة
1 كوب سكر
زبيب
4 ملعقة كبيرة لبن بودرة

طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات
العجينة
* ضعي كل المكونات وقلبي الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة ثم تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة ثم تفرد العجينة بالنشابة
* افردي خليط القشطة والسكر على العجينة وتلف العجينة رول وتقطع بالسكينة وترص فى صينية و تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

* يوضع السينابون فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبا .

الصوص

* أذيبي السكر على النار و أضيفي اللبن البودرة والزبدة ويقلب الخليط

* أضيفي المكسرات والزبيب ويضاف الصوص إلى السينابون وهو ساخن ويقدم

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41591

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager