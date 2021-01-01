

سينابون الكراميل والمكسرات سينابون الكراميل والمكسرات

يعد السينابون من اشهى انواع المخبوزات الي يعشقها عدد كبير من الأفراد لذا نقدم لكم طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سينابون الكراميل والمكسرات

300 جرام دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

6 ملعقة كبيرة لبن دافىء

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الحشو

2 كوب سكر

1 علبة قشطة

صوص التوفي

مكسرات مجروشة

نصف كوب زبدة

1 كوب سكر

زبيب

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة



طريقة عمل سينابون الكراميل والمكسرات

العجينة

* ضعي كل المكونات وقلبي الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة ثم تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة ثم تفرد العجينة بالنشابة

* افردي خليط القشطة والسكر على العجينة وتلف العجينة رول وتقطع بالسكينة وترص فى صينية و تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

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* يوضع السينابون فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبا .الصوص* أذيبي السكر على النار و أضيفي اللبن البودرة والزبدة ويقلب الخليط* أضيفي المكسرات والزبيب ويضاف الصوص إلى السينابون وهو ساخن ويقدم