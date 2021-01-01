الأرصاد: طقس متقلب غداً وأمطار وشبورة على الطرق.. والصغرى 16 درجة



الأرصاد: طقس متقلب غداً الأرصاد: طقس متقلب غداً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.



كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح، تنشط أحيانا على شمال الصعيد .



كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).



ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

