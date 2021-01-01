انفجار داخل صالة للألعاب الرياضية فى هولندا للمرة الثانية خلال أسبوع .. شاهد



انفجار داخل صالة للألعاب الرياضية انفجار داخل صالة للألعاب الرياضية

ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية "NOS - إن أو إس"، أن انفجارا شديدا، حدث الليلة الماضية، فى صالة ألعاب رياضية فى منطقة ليوينشتاين بمدينة ديلفت، للمرة الثانية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه فى الانفجارين تم استخدام قنبلة ألعاب نارية.



وأشارت الإذاعة الهولندية، أن العبوة انفجرت حوالى الساعة 1:30 صباحا فى مبنى يضم صالة ألعاب رياضية تابعة لسلسلة "بايسك فيت"، فيما قالت الشرطة إن الهدف من التفجير مازال غير واضحا حتى الآن، لكنه أسفر عن تدمير الواجهة الرئيسية للمبنى.



وأوضحت هيئة الإذاعة، أنه كان هناك بعض الأشخاص الذين يمارسوا الرياضة أثناء وقوع الانفجار، ووصلت عدة سيارات إسعاف إلى المنطقة، فيما أكدت الشرطة عدم وجود إصابات بين مرتادى المكان، بينما قام رجال الحماية المدنية والإطفاء بإخماد الحريق الناتج عن الانفجار، كما طوقت الشرطة معظم المنطقة وبحثت عن الجناة لكنها لم تعتقل أحد.



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يذكر أنه قبل يومين، ألقيت قنبلة على نفس المبنى، ولا تزال الشرطة تحقق فى الانفجارين.



وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا، شهدت تعرض مقرها بمدينة لاهاى، لحادث إطلاق نار جبان، فجر أمس، الخميس، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدى للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أى من منسوبى البعثة لأى إصابات.



وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين فى مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد فى التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

















