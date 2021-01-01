المصائب لا تأتى فرادي.. إثيوبيا بين الحرب في تيجراي وجحيم كورونا



الحرب فى تيجراي الحرب فى تيجراي

تحل المصائب واحدة تلو الأخري على أثيوبيا فتلك الدولة الأفريقية التى تعانى من فيروس كورونا المستجد والذي استشري فى العالم كله، دخلت فى كارثة أخري وهى شن حرب وعمليات عسكرية فى اقليم تيجراي شمالى البلاد، ليتضاعف بذلك الحمل على أديس أبابا.



وفقا لوزارة الصحة الأثيوبية فقد تجاوزت الحالات الإيجابية لـكوفيد-19 100 الف في البلاد وسط زيادة مطردة في حالات الشفاء.



كشفت وزارة الصحة الأثيوبية عن العدد الإجمالي المؤكّد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 100327 حالة، فيما وصلت حالات الوفيات بكوفيد -19 في البلاد 1537 وفاة.

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أما الحرب الأخري التى تواجهها أثيوبيا هى العملية العسكرية التى شنها رئيس الوزراء آبي أحمد الأسبوع الماضي على إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، تلك الحرب لم تاتى بالخير على الشعب الإثيوبي وخاصة فى ظل الدعوات الدولية التى تطالب بالوقف الفوري للنار مع تزايد الضحايا ونزوح آلاف المواطنين نحو السودان هربا من الموت.العملية العسكرية التى أعلنها رئيس وزراء أثيوبيا لحقها عدة قرارات تزيد من حدة الصراع وتصاعد العنف فى إقليم تيجراي حيث وافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيجراي، كما تم تعيين الدكتور مولو نيغا كرئيس تنفيذي لولاية تيجراي الإقليمية.مواصلة القصفقال قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء يلما مرداسا إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجري ليس لديها ذرة من القوة لمقاومة القوات الجوية الإثيوبية، مؤكد أن "الجبهة ليس لديها أسلحة تفوق قدرة سلاح الجو".فيما قال رئيس الأركان الجنرال بيرهانو جولا إن قيادة المنطقة الشمالية التي كانت محاصرة منذ خمسة أيام من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الآن تهاجم المجموعة على جميع الجبهات وتستعيد العديد من الأماكن.وأشار الجنرال برهانو إلى أن مهمة الجيش المتبقية قليلة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن ، وأعرب عن ثقته في أن بقية المهمة ستنتهي قريبًا.علاوة على ذلك ، صرح رئيس الأركان بأنه تم تحرير مدينة هومرا ولوجدي ومايكادرا وبركات وشيرارو بالتعاون مع الكتيبة الخامسة التي خرجت من الحصار. وقال إن الجيش يقوم حاليا بتطهير المنطقة الواقعة على بعد 60 كيلومترا شرقي هومرا ، مضيفا أن "الجيش غاضب من العملية البشعة للعدو ، ويعمل قوات الدفاع بشجاعة وبسالة لاستعادة النظام وتقديم المجموعة الخائنة للعدالة.اما رئيس الوزراء آبي أحمد، قال إن قوات الدفاع الوطني حررت الجزء الغربي من ولاية تيجراي في عمليتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تنفذها قوات الدفاع لانفاذ القانون في الولاية .وأكد رئيس الوزراء "ستكون هذه نهاية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يجب أن نسارع لإنقاذ الناجين حتى نتمكن من كشف الحقيقة".أسباب الحرب فى تيجرايكانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة عل السلطة منذ عام 1991 حتى مجئ آبي أحمد إلى السلطة فى 2018 ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي ووجهت اتهامات لآبي أحمد باقصائهم من الحكومة المركزية والجيش وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن أثيوبيا.ولكن آبي أحمد قام بحل تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم سابقا وتأسيس حزب الرخاء والذي رفضته جبهة تحرير شعب تيجراي وابدت عدم رغبتها فى الانضمام إليه.الانتخاباتكانت شرارة الاحتجاج والحرب التى دخل فيها إقليم تيجراي هى قرارات الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات في عموم البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، والتي كانت مقررة في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.إلا أن أقليم تيجراي لم يرضخ لهذا القرار وأجرت الإدارة داخل الإقليم انتخابات في سبتمبر الماضي في تحدٍ لقرار الحكومة المركزية.وبعد يوم من تمديد ولاية رئيس الوزراء أمام البرلمان، قالت جبهة تحرير شعوب تيجراي إنه لم تعد لدى آبي أحمد سلطة نشر الجيش لانتهاء ولايته. ومنعت سلطات ولاية تيجراي نشر القادة العسكريين الذين أرسلوا لتولي مسؤولية القيادة الشمالية في ميكيلي عاصمة الإقليم.حرب أهليةتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن المواجهة المسلحة في إقليم تيغراي قد تؤدي لاندلاع حرب أهليةواتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.