لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار.. طريقة الحصول على حساب بالمنصة الإلكترونية

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صورة الخبر: كلية الاثار جامعة القاهرة
كلية الاثار جامعة القاهرة

نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الدراسات العليا انه تم عمل حساب خاص بكل طالب علي منصة البلاك بورد
كما تم عمل بريد الكتروني اكاديمي علي دومين @pg.cu.edu.eg

كما اضافت كليه الاثار ، للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور لكل منهما يرجي اتباع اي من الطرقتين الاتيتين:

- الاولي الكترونيا من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الرابط الاتي:
https://youtu.be/36fIqpkkwZU

‎اما الطريقة الثانية ، الحصول عليها مباشرة يدويا من خلال التوجه الي مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية

وكان قد قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .

وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي .

المصدر: elbalad

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