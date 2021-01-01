قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.
اللجنة العليا لـ كورونا بجامعة سوهاج تصدر 10 قرارات لمواجهة الموجة الثانية
وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آخر موعد للحصول على دعم الكتاب الجامعي بزراعة عين شمس.. 18 نوفمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق