أعلنت كلية الفنون الجميلة لجامعة حلوان بالزمالك عن افتتاحها معرض صحارى للفنان احمد محمد ابراهيم بقاعة العرض بمقر الكلية يوم الأحدالمقبل الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بحضور الدكتور احمد فؤاد هنو عميد الكلية و نخبة من الاساتذة بالكلية .
واشارت ادارة الكلية ان المعرض يستمر لمدة اسبوع كامل بقاعة العرض الرئيسية بالكلية بالزمالك ، كما أوضحت الكلية انه يتم اقامة المعرض وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء كورونا .
فيما نوهت إدارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها
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التعليقات على الأحد.. فنون جميلة حلوان تنظم معرضا فنيا تحت اسم صحارى
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