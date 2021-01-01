الأحد.. فنون جميلة حلوان تنظم معرضا فنيا تحت اسم صحارى



كلية الفنون الجميلة لجامعة حلوان كلية الفنون الجميلة لجامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة لجامعة حلوان بالزمالك عن افتتاحها معرض صحارى للفنان احمد محمد ابراهيم بقاعة العرض بمقر الكلية يوم الأحدالمقبل الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بحضور الدكتور احمد فؤاد هنو عميد الكلية و نخبة من الاساتذة بالكلية .





واشارت ادارة الكلية ان المعرض يستمر لمدة اسبوع كامل بقاعة العرض الرئيسية بالكلية بالزمالك ، كما أوضحت الكلية انه يتم اقامة المعرض وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء كورونا .



فيما نوهت إدارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها

