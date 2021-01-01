دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة يجعل الله يخيره بين أبواب الجنة الثمانية

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يعد من أفضل ادعية المتوفي يوم الجمعة، حيث إن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة أي في ساعة استجابة وأكثر الأوقات التي حثنا النبي –صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من الدعاء فيها، كما أن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة أي دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من ياض الجنة، فماذا يحتاج المتوفي بعد دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة مضمون الاستجابة، لكي يتجاوز الله تعالى عن سيئاته في الدنيا ويخيره بين أبواب الجنة الثمانية في الآخرة.
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ورد فيه مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».
دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب لا يعد فقط أمنية ورغبة للاب المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يعد دعاء للميت ابي يوم الجمعة مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن دعاء للاب المتوفي هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثير دعاء للميت يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن دعاء للميت في يوم الجمعة مكتوب يعد من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مكتوب قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب في ساعة إجابة.
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