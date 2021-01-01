لتطبيع العلاقات.. اتصالات إسرائيلية سرية مع دولة إسلامية جديدة

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اتصالات إسرائيلية سرية مع دولة إسلامية


كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة عن اتصالات اسرائيلية سرية مع دولة اسلامية جديدة لتطبيع العلاقات.

وقامت اسرائيل بإجراء إسرائيل اتصالات سرية مع النيجر بهدف التوصل لاتفاق تطبيع علاقات بين البلدين.

وتتوقع وزارة المخابرات الإسرائيلية، أن يكون هناك اختراق في الاتصالات السرية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والنيجر في حال فوز وزير الداخلية السابق، محمد بازوم، بانتخابات الرئاسة النيجيرية، الشهر المقبل.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن "الاتفاقيات بين إسرائيل والدول الإسلامية في أفريقيا ستساعد في الاستقرار الإقليمي".

المصدر: صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية

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