كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة عن اتصالات اسرائيلية سرية مع دولة اسلامية جديدة لتطبيع العلاقات.
وقامت اسرائيل بإجراء إسرائيل اتصالات سرية مع النيجر بهدف التوصل لاتفاق تطبيع علاقات بين البلدين.
وتتوقع وزارة المخابرات الإسرائيلية، أن يكون هناك اختراق في الاتصالات السرية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والنيجر في حال فوز وزير الداخلية السابق، محمد بازوم، بانتخابات الرئاسة النيجيرية، الشهر المقبل.
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التعليقات على لتطبيع العلاقات.. اتصالات إسرائيلية سرية مع دولة إسلامية جديدة
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