النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي ينافس نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وبحسب موقع " سعودي دوت كوم " السعودي فإن إدارة نادي النصر تستهدف ضم إيريكسن في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأشار الموقع إلى أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع صفقة قوية لتدعيم الفريق بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي.
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