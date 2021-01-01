النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

آخر الأخباراخبار الرياضة › النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

صورة الخبر: النصر السعودي
النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي ينافس نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب موقع " سعودي دوت كوم " السعودي فإن إدارة نادي النصر تستهدف ضم إيريكسن في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار الموقع إلى أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع صفقة قوية لتدعيم الفريق بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي.

وأكد الموقع أن نادي النصر سيشهد منافسة شرسة من نادي ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعبه إيسكو لنادي إنتر.

كما أكد الموقع أن أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، مهتمون أيضا بضم إيريكسن من إنتر ميلان.

ولا يشارك إيريكسن بصفة أساسية مع إنتر تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي

المصدر: موقع " سعودي دوت كوم " السعودي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19373

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager