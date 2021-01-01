كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة للفريق خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى أن هناك صفقة ستكون مفاجأة.
وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك : " القوام الأساسي للاعبي الزمالك سيظل 90% منه متواجد بالفريق، لا نريد أن نكرر أخطائنا السابقة في الماضي".
وتابع: " تعاقدنا مع ظهير أيمن وهو حمزة المثلوثي بنسبة كبيرة، وتعاقدنا مع لاعب خط وسط مصري".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجأة لـ الزمالك.. إسماعيل يوسف يكشف عن الصفقات الجديدة للفريق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق