مفاجأة لـ الزمالك.. إسماعيل يوسف يكشف عن الصفقات الجديدة للفريق

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إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة للفريق خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى أن هناك صفقة ستكون مفاجأة.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك : " القوام الأساسي للاعبي الزمالك سيظل 90% منه متواجد بالفريق، لا نريد أن نكرر أخطائنا السابقة في الماضي".

وتابع: " تعاقدنا مع ظهير أيمن وهو حمزة المثلوثي بنسبة كبيرة، وتعاقدنا مع لاعب خط وسط مصري".

وأختتم : " هناك صانع ألعاب مصري محترف بالخارج سيكون مفاجأة، لاعب جيد جدًا وغير معروف وهو لاعب كبير وكان مفاجأة بالنسبة لي وأمير مرتضى منصور بذل جهدًا كبيرًا في هذه الصفقة".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الجمعة الموافق 27 من نوفمبر الحالي في نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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