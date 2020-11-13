متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة

صورة الخبر: متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة
متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة

سجل متوسط سعر الخشب اليوم الجمعة الموافق في البورصة العالمية للأخشاب 574.50 دولار.

وتعمل الشركة التجارية للأخشاب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تجارة الأخشاب واستيرادها من الخارج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعي مصر لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع في اطار العمل علN دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول الي تخفيض الواردات ودعم الصادارات المصرية من الصناعة المحلية.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22790

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager