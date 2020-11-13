متوسط سعر الخشب اليوم يسجل 574.50 دولار فى البورصة

سجل متوسط سعر الخشب اليوم الجمعة الموافق في البورصة العالمية للأخشاب 574.50 دولار.
وتعمل الشركة التجارية للأخشاب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تجارة الأخشاب واستيرادها من الخارج.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.
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