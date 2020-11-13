

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 13 نوفمبر ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 13 نوفمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.



يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس الخميس، بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت في منتصف تعاملات أمس الأربعاء بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت نحو 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التراجع خلال تعاملات الأثنين، على خلفية تراجع أسعاره عالميا بنسبة 4% بعد الإعلان عن لقاح لـ«كورونا».وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية بنحو 34 جنيهًا، بينما تراجع عيار 18 بنحو 30 جنيًها، في حين انخفض عيار 24 بنحو 38 جنيهًا، في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 818 جنيها، وعيار 18 نحو 701 جنيه، وعيار 24 نحو 935 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6544 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بين الإرتفاع والإنخفاض، لتغلق تعاملات الأسبوع على إرتفاع لأسعار الذهب في السوق المحلية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا «كوفيد 19»، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.وكان عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، فقد نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.