فورد تحتل المرتبة الأولى والخامسة في قائمة السيارات الخضراء 2021

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فورد تحتل المرتبة الأولى والخامسة في قائمة السيارات الخضراء 2021

سنوياً تنشر قائمة السيارات الخضراء أبرز السيارات الصديقة للبيئة حسب تقييم Green Car Journal.

في هذه السنة تمكنت فورد من الحصول على مركزين من الـ5 الأوائل في قائمة السيارات الخضراء 2021، واحتلت فورد المركز الأول بسيارتها المميزة موستانج Mach E، أما المركز الخامس فقد ذهب لسيارتها F-150 الهجينة بتقنية PowerBoost.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب بوليستار 2 والسيارة الفاخرة الخضراء لهذا العام، المركز الثالث كان من نصيب ميني كوبر SE والرابع من نصيب تويوتا سيينا الهجينة.

المصدر: سعودى شفت

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