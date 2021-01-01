"إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر

آخر الأخبارعلم وتقنية › "إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر

صورة الخبر: "إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر
"إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر

كشف تسريب جديد بخصوص "غالاكسي إس 21 ألترا"، بعض المواصفات المنتظرة في هاتف "سامسونغ" المقبل المقرر طرحه بعد أسابيع.

ووفق ما ذكر موقع "غادجيت 360"، فإن حساب "Ice Universe" الشهير على موقع "تويتر" نشر تغريدة كشف فيها بعض معلومات الهاتف الجديد.

وشملت المعلومات مواصفات الشاشة والكاميرا الخلفية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرة الشحن الخاصة بالبطارية.

وجاء في التغريدة أن "إس 21 ألترا" سيأتي شاشة بدقة 1440p، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتز، وذلك بفضل دعم تقنية LTPO.

وسيدعم الهاتف الشحن بقدرة 45 وات، وستكون له حافات متساوية تقريبا حول الشاشة.

وأوضحت التغريدة أيضا أن الجهاز الجديد سيستخدم مستشعرا بدقة 108 ميغابكسل، من نوع HMD3 المحدث.

وكانت 3 مصادر مطلعة ذكرت لوكالة "رويترز"، أن "سامسونغ" قد تطرح "غالاكسي إس 21 ألترا" قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع، وذلك في أواخر يناير 2021.
وذكر متابعون أن هذه الخطوة تهدف الشركة الكورية الجنوبية من خلالها إلى السعي لانتزاع حصة في سوق الهواتف المتحركة من "هواوي" الصينية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "إس 21 ألترا".. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ المنتظر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98327

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager