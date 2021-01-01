

أخبارسعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات.. كم وصل سعرها؟ أخبارسعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات.. كم وصل سعرها؟

تواصل ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية Bitcoin لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2018، لتسجل العملة الرقمية المشفرة الأشهر عالميا سعر 16,163 دولارا أمريكيا (253 ألف جنيها مصريا تقريبا).



وكانت آخر مرة تسجل فيها عملة بيتكوين BTC سعر 16 ألف دولار في 8 يناير 2018، فيما يبدو أن السبب وراء ارتفاع سعر بيتكوين هو اتجاه عدد من الشركات تجاه العملات المشفرة.



وتصاعد سعر البيتكوين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد إعلان شركة المدفوعات الرقمية “باي بال” PayPal عزمها إتاحة عمليات الشراء باستخدام العملات الافتراضية على منصتها.

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يذكر أن سعر عملة البيتكوين المشفرة وصل إلى أكثر من 20 ألف دولار في شهر ديسمبر 2017، ثم سرعان ما انخفض إلى النصف تقريبا في الشهر التالي.