

آبل تتطلع لجعل نظارات الواقع المعزز الخاصة بها أكثر متانة آبل تتطلع لجعل نظارات الواقع المعزز الخاصة بها أكثر متانة

إذا كنت شخصًا يرتدي نظارات طبية، فأنت تعلم مدى سهولة إتساخها وتلفها. سيُشكل هذا مشكلة لشركات مثل آبل التي يُشاع أنها تصنع نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، والتي نتخيل أنها ستواجه مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها النظارات الطبية.



هذا هو السبب في أنه ليس من المفاجئ معرفة أنه وفقًا لـ Apple World Today، فيبدو أن شركة آبل تقدمت بطلب للحصول على براءة إختراع حيث تبحث الشركة عن طرق للمساعدة في جعل نظاراتها الذكية القادمة أكثر مقاومة للماء والغبار، مما يجعلها أكثر متانة ومثالية للإستخدام طوال اليوم.



تذكر براءة الاختراع كيف ينبغي إغلاق هذه المكونات الداخلية بطريقة تحميها من دخول الغبار والمياه. وتشير أيضًا إلى أنه أثناء الإستخدام، قد تكون هناك حاجة لضبط موضع الشاشة أو المكونات لضبط التركيز وتصحيح التشويه. يجب أخذ هذه الأشياء في الاعتبار حتى لا تتعرض النظارات الذكية للتلف مع مرور الوقت.

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يثير هذا في الواقع نقطة مثيرة للاهتمام حول النظارات الذكية، خاصةً إذا كانت شركة آبل تخطط لإنشاء واحدة تدعم العدسات الطبية التي قد تحتاج إلى ارتدائها طوال اليوم. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت آبل ستقوم بإنشاء مثل هذا الجهاز أم لا، على الرغم من أننا سمعنا آخر مرة أنه من الممكن أن يتم إطلاق نظارات آبل الذكية في العام 2021 أو 2022.