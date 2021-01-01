

الصحة العالمية: كورونا ينتهي بعد تطعيم 70% من سكان العالم ضد الفيروس الصحة العالمية: كورونا ينتهي بعد تطعيم 70% من سكان العالم ضد الفيروس

مع الاستعدادات لدخول الموجة الثانية، من جائحة كورونا، حول العالم، خوفًا من تفشيها بشكل أشرس ، الأمر الذي جاء بالتوازي مع طرح اللقاحات المتوقعة والتجارب السريرية، أعلنت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن وباء الكورونا "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.



وشددت "سواميناثان" على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت من قبل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم، حيث تجاوزت عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليايين حالة.

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ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.وفي هذا الصدد، أعلن ألكسندر جينتسبيرغ، مدير مركز جاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.وأكد أن التطعيم الشامل سيبدأ أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020، مشيرًا إلى عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنها ستضيف اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا كان اللقاح يفي بالمعايير اللازمة.وأضافت لوكالة "سبوتنيك" أن منظمة الصحة العالمية اتصلت بمركز جامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك-V"، حيث أعرب المركز الروسي عن اهتمامه بالتقدم بطلب لإدراج لقاح "سبوتنيك-V" في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا تقرر أن المنتج المقدم للتقييم يفي بمعايير الإدراج في القائمة فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج علنا".وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عملية تقديم البيانات عن اللقاحات أو إدراجها للاستخدام في حالات الطوارئ تعد عملية سرية، يعتمد على طول الفترة الزمنية لتقييم البيانات التي يتم الحصول عليها من الشركة المصنعة للقاح وعلى جودة البيانات ومدى استيفائها لمعايير منظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توص حتى الآن باستخدام أي لقاح ضد "كوفيد-19" وهي في تواصل مستمر مع المراكز المصنعة للقاحات.