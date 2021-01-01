

الحمى والبقع الحمراء أبرز أعراض الجدري وهذه طرق الوقاية منه الحمى والبقع الحمراء أبرز أعراض الجدري وهذه طرق الوقاية منه

الجدري مرض شائع ومعدٍ يسببة فيروس يطلق عليه "الجدري فاريولا - Variola virus." ، إذا تأكد لشخص الإصابة به فعدم الاقتراب منه ضرورة، وإذا جلست بجواره بالقرب، فيتوجب عليك الحصول على تطعيم ضد مرض الجدري.



ينتقل الجدري من شخص إلى آخر عن طريق السعال، أو الرذاذ أثنا العطس، أو عن طريق ملامسة الجلبات أو إفرازات الجروح، وربما ينتقل من خلال ملامسة الأغراض الشخصية للمصاب.



وينتشر بسرعة كبيرة خلال الأسبوع الأول من ظهور الطفح، وعند تكوّن الجلبات يقل إحتمال نقل العدوى، لكن تبفى احتمالة نقل العدوى موجودة حتى تساقط تلك الجلبات.

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أعراض الجدرييصاب الشخص المصاب بالجدري عادة بالحمى شديدة، مع وجود بقع حمراء على الجسم والوجة، مع ظهور البقع على مدى بضعة أيام وتتحول من بقع حمراء إلى ظهور بثور وفي النهاية تتشكل القشور على الطبقة الخارجية للجلد قبل الشفاء.هذه البقع عادة ما تكون حاكة وقد تترك ندبات عند الخدش، ومن الأفضل تجنبها وعدم ملامساتها أو إستخدام كريم ضد الحكة لتهدئتها ليقلل ملامستها.وتبدأ الأعراض بالظهور، بشكل عام، بعد 12 يوما من الإصابة بالفيروس.ويعتبر هناك أشخاص أكثر عرضة للعدوي والاصابة بمرض الجدري وهن حديثي الولادة والرضع الذين لم تُصب أمهاتهم من قبل بجدري الماء أو اللاتي لم يتلقين لقاحًا ضدة ،والمراهقين والبالغين السيدات الحوامل اللاتي لم يُصبن بجدري الماء من قبل. والمدخنين، والأشخاص المصابين بقصورٍ في الجهاز المناعي بسبب تلقي علاجٍ ما مثل العلاج الكيميائي، أو بسبب مرض آخر مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشري، والأشخاص الذين يتلقون أدوية ستيرويدية لعلاج مرض أو حالة أخرى مثل الربو.العلاجلا يوجد، حتى اليوم، دواء لمعالجة مرض الجدري، ولكن يمكن معالج بشرب السوائل بكمية كافية وتناول الأدوية لموازنة درجة حرارة الجسم وتسكين الأوجاع ، للحد من إنتشار العدوى, ويتوجب على الشخص الذي أصيب بمرض الجدري أن يتجنب ملامسة الآخرين، أو الأقتراب منهم، حتى تنتهي فترة العدوى.الوقايةوللوقاية من مرض الجدري الماء يجب الأهتمام بالمناعة جيدأ والمواظبة علي الحصول تطعيم ضد الفيروس وتعتبر أكثر أمانأ اذا حصلت علي جرعة قبل أن تتعرض للمرض، وإذا حدث تناول التطعيم بعد مرضة فإنها تخفف الأعراض بشكل كبير، ويفضل تلقي التطعيم خلال من 4 : 7 أيام من لحظة الإصابة بالفيروس