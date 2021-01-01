

العثور على سمكة قرش بيضاء كبيرة تزن حوالي 900 كيلوجرام العثور على سمكة قرش بيضاء كبيرة تزن حوالي 900 كيلوجرام

بالقرب من شواطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، عثر على سمكة قرش بيضاء كبيرة تزن حوالي 900 كيلوجرام، بعدما أجرت رحلة امتدت 103 أيام؛ إذ سافرت السمكة مسافة 13,066 ميلاً من ساحل كندا على طريق سيؤدي في النهاية إلى خليج المكسيك، بحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية "CNN".



وتقوم منظمة غير ربحية تدعى "OCEARCH"بتتبع رحلة سمكة القرش، منذ اكتشافها في 29 سبتمبر 2019، وفي إعلان نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المنظمة وجود سمكة القرش في ميامي.



ويأمل الباحثون أن تكشف رحلة سمكة القرش عن المزيد من أسماك القرش البيضاء الكبيرة، وصنفت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة هذه الأسماك على أنها معرضة للخطر، وهي على بعد خطوة واحدة من الانقراض.

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وقالت "OCEARCH" عبر موقعها على الإنترنت: "بصفتها أنثى كبيرة ناضجة، فإن أوناماكي لديها القدرة على قيادتنا إلى الموقع الذي تلد فيه وتكشف عن حضانة جديدة لأسماك القرش الأبيض".وتزن سمكة القرش 942 كيلوجراماً، وتم اكتشافها لأول مرة في جزيرة سكاتاري، حيث تعرف باسم "أوناماكي"، والذي يعني "أرض الضباب" للسكان الأصليين، في مقاطعة نوفا سكوشا.ويبلغ قياس الأنثى 15 قدماً و5 بوصات، وهي ثاني أكبر سمكة قرش بيضاء تضع عليها منظمة "OCEARCH" علامة في شمال غرب المحيط الأطلسي، وفقًا لقناة "WSOC-TV" التابعة لـ CNN.وكانت "أوناماكي" تسافر عبر الساحل الشرقي منذ اكتشافها للمرة الأولى في مقاطعة نوفا سكوشا، وفي أكتوبر 2019، رُصدت سمكة القرش على بعد 50 ميلاً خارج مدينة ميرتل بيتش، في كارولينا الجنوبية.ومنذ ذلك الحين، شوهدت قبالة ساحل كارولينا الشمالية، ومدينة فيرجينيا بيتش، وبالقرب من أتلانتيك سيتي في نيوجيرسي، في الشهر الماضي، وجد الباحثون سمكة قرش بيضاء أخرى بالغة الضخامة قبالة نوفا سكوشا، تزن 1606 كيلوجرام.