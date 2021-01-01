

6 أطعمة تصلح لمواجهة كورونا في الشتاء.. اعرفها 6 أطعمة تصلح لمواجهة كورونا في الشتاء.. اعرفها

مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا، وزيادة انتشاره، فضلاً عن حالات البرد الأخرى، يكون الإنسان بحاجة إلى أطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي، للوقاية من تلك الأمراض، بحسب موقع "سبوتنيك"، نقلاً عن مدونة "ميس ماليني"، والذي ينصح بتناول 6 أطعمة غنية بالعناصر التي تساعد في تقوية المناعة نعرضهم في ما يلي:



البطاطا



يتشكل اللون البرتقالي في نبات "البطاطا"، نتيجة أنها غنية بعنصر "البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تتحول إلى فيتامين أ، والذي يرتبط نقصه بضعف المناعة، لذلك ينصح بتناولها في بعض الوقت.

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الرمانيعتبر الرمان غذاءً خارقا كونه غنيا بعناصر فريدة من نوعها، وكل حبات الرمان تعتبر مضادة للميكروبات، فضلاً عن أنها غني بفيتامين سي بالإضافة للكثير من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، كما يعد محارباً للشيخوخة، ويعمل في القضاء على السرطان.التوت البرييساعد على منع الإنفلونزا من تدمير الجسم وغني بفيتامين سي، لذلك ينصح باحتساء كوب من عصير التوت البري الذي يساعد على تخفيف الآلام.عصير البرتقاليعتبر من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وهو العنصر الأساسي الذي يقوى جهاز المناعة، بل ويعمل على حماية الخلايا ويعزز إنتاجها، ويعتبر البرتقال المشروب المفضل لدى الكثيرين خاصاً في فصل الشتاء.الثومكشفت دراسة أن تناول الثوم القديم يوميا قد يقلل من فعالية أعراض الأنفلونزا والبرد. ويحتوي الثوم على مركب يسمى "الأليسين"، والذي يتكون عندما يتم مضغ الثوم، وهو في الواقع يدعم جهاز المناعة.اللوزيحتوي على فيتامين "هـ"، وله دور كبير في تقوية نظام المناعة، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يحتاج إلى امتصاص الدهون بشكل صحيح واللوز، يعتبر من المواد الغذائية التي تحتوي نسبة كبيرة من هذا الفيتامين، لذلك يعتبر عنصرا مهما في طريقنا لتعزيز المناعة في أجسادنا.