يفكر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كسفيرة دائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن اسم كلينتون كان يتم مناقشته كمرشح محتمل لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كلينتون ستساهم في استعادة هيبة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية بعد فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وجاء ترشيح كلينتون إلى هذا المنصب في ظل محاولات بايدن لتغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة، قائلًا "سأجعلهم يعلمون أن أمريكا عادت من جديد.. سنعود إلى اللعبة مرة أخرى".
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التعليقات على رغم فضيحة التسريبات.. بايدن ينوي إسناد منصب مهم لهيلاري كلينتون
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