الشرطة الهولندية تحتجز شخصا على خلفية إطلاق النار على سفارة السعودية بلاهاى

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صورة الخبر: إطلاق النار على سفارة السعودية بلاهاى
إطلاق النار على سفارة السعودية بلاهاى

أعلنت السلطات الهولندية، أن الشرطة احتجزت مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية فى لاهاى، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.



وبعد 24 ساعة فقط من العمل الإرهابى الذى شهدته مقابر جدة، تعرض مقر السفارة السعودية فى لاهاى لحادث إطلاق نار، حيث أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا تعرض مقر السفارة بمدينة لاهاى بمملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم الخميس 26/3/1442هـ الموافق 12/11/2020م، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدى للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أى من منسوبى البعثة لأى إصابات.



ووفقًا لموقع العربية، أعلنت الشرطة الهولندية فتح التحقيقات بواقعة إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية فى مدينة "لاهاي"، مبينة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدى للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أى من منسوبى البعثة لأي إصابات بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

المصدر: alarabiya

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