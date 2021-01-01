وافق مسئولو النادي الأهلي علي إعارة أليو بادجي الي الاتحاد السكندري لمدة موسم وفقا للرؤية الفنية للمارد الاحمر بقيادة بيتسو موسيماني.
ورحب اللاعب بإعارته إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب تقدم مسئولي زغيم الثغر للحصول علي خدماته.
وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة إنه تم حسم الاتفاق بشكل مبدئي بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري.
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التعليقات على الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري
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