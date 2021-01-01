أهلاوي أم زملكاوي؟.. محمد صلاح يثير حيرة الجماهير على السوشيال ميديا



محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي

أثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن الفريق المصري الذي يشجعه.



وقال محمد صلاح خلال تكريمه من قبل اتحاد الكرة، أمس، الأربعاء:" تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر رائع، خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر، وهذا لا يحدث كثيرا.



وأضاف:" أتمنى من الجمهور أن يستمتع بالمباراة في حدود الكرة، وأن يبارك جماهير الفريق الآخر لمن يفوز في النهاية".

قد يعجبك أيضا...

وبسؤاله عن الفريق الذي يتمنى فوز باللقب الأفريقي، أوضح صلاح:" الناس تعرف من أريد أن يفوز، لكنني لن أقول".تصريحات صلاح أثارت حيرة جماهير الأهلي والزمالك بشأن انتماء " مو" حيث جاءت التعليقات، على تصريحات النجم المصري كالتالي:- الأهلي طبعا حبيبنا يا ابو صلاح- صلاح مننا ملكي زينا .. ان شاء الله البطوله زملكاويه يبوصلاح وهتحتفل معانا كالعادة- قلب الزمااالگ يا فخرر العررب- الأهلى فخر لمن يشجعوة وليس الأهلى الى يفتخر بتشجيع حد ومع ذلك مصر كلها عارفة انتماء صلاح وتريكة قالها قبل كدة- الأهلاوية هيقولوا أهلاوي و الزملكاوية هيقولوا زملكاوى و هو قاعد يضحك عادى.