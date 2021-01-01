كلية آداب القاهرة
أعلنت كلية آداب القاهرة، أنه تم تفعيل أكواد المصروفات لجميع طلاب برنامج الساعات المعتمدة الذين تم قبولهم.
ونوهت كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه يجب على الطلاب سرعة الدفع وتسليم الملفات، حيث إن آخر موعد لهم يوم الخميس الموافق ١٢ من نوفمبر ولن تقبل أوراق بعد هذا الموعد.
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وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
التعليقات على لطلاب الساعات المعتمدة بـ آداب القاهرة.. اعرف آخر موعد لدفع المصروفات
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