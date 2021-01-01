لطلاب الساعات المعتمدة بـ آداب القاهرة.. اعرف آخر موعد لدفع المصروفات

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أعلنت كلية آداب القاهرة، أنه تم تفعيل أكواد المصروفات لجميع طلاب برنامج الساعات المعتمدة الذين تم قبولهم.



ونوهت كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه يجب على الطلاب سرعة الدفع وتسليم الملفات، حيث إن آخر موعد لهم يوم الخميس الموافق ١٢ من نوفمبر ولن تقبل أوراق بعد هذا الموعد.



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وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‏‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.