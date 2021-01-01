كل ما تريد معرفته عن ضوابط التقدم لـ مسابقة القرآن الكريم لطلاب المدارس



وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، معايير و ضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021.



حيث أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية، أن المستوى الأول من المسابقة يتطلب فيه من المتسابق حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الاجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين ، بالاضافة لحفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.



اقرأ ايضا |

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم

قد يعجبك أيضا...

وأكد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، أن المستوى الثاني يتطلب من المتسابق حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر صورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزأين 29 و 30 ، بالإضافة إلى حفظ الأحاديث من 1 :20 من كتاب الأربعون النووية.أما عن المستوى الثالث من المسابقة ، فقد أشار مدير عام تنمية مادة التربية الدينية إلى أنه يتطلب من المتسابق حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء 30، مع حفظ الأحاديث من 1 : 10 من كتاب الأربعون النووية.وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يكون محموع درجات الامتحان الخاص بالمسابقة من 100 درجة توزع كالتالي : 70 درجة للقرآن الكريم منها 60 ددرجة على جودة الحفظ و 10 درجات على جودة الترتيل والتفسير ، يضاف إليها 20 درجة لحفظ وفهم الحديث الشريف مع 10 درجات للثقافة الاسلامية العامة حول القرآن الكريم .وتقوم كل مدرسة (حكومي – خاص – دولي ) بترشيح الحافظين للقرآن الكريم فقط ، علما بأنه لا يجوز اشتراك أي طالب حاصل على جائزة في عام سابق في نفس المستوى ، ويجوز أن يشترك في مستوى أعلى ، كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى.وتجرى المسابقة في المديريات التعليمية في شهر نوفمبر 2020 ويمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية الادارات والمديريات التعليمية تشجيعا لهن ، كما يمنح الممتحنون والمشرفون على المسابقة إشرافا فعليا حوافز مناسبة .وشددت وزارة التربية والتعليم على موافاة مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة ببيانات الطالب الاول على كل مستوى من المستويات الثلاثة بالادارات التعليميةويجب إرسال صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بكل طالب مع بيانات الطالب ، وهي اسم الطالب رباعيا ، عنوانه ، تليفونه ، رقمه القومي ، المدرسة ، الإدارة التعليمية ، المحافظة ، والرقم القومي لولي الأمر ، وذلك في موعد أقصاه آخر ديسمبر 2020 .ولن يلتفت للأسماء التي ترد بعد الموعد المذكور ، ولن يقبل أي مشترك في المسابقة غير الأسماء المعتمدة بخاتم شهار الجمهورية مهما كانت الأسباب ، ولابد أن يحمل كل متسابق بطاقة تعريف معتمدة مسجلا عليها بياناته كاملة والمستوى المشترك فيه.ويتولى مكتب مدير عام تنمية مادة التربية والدينية تحديد موعد ومكان امتحان مسابقة التصفية وإخطار المديريات التعليمية بذلك.