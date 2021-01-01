اليوم ..آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج طلاب آداب عين شمس

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قال الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد؛ حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.



وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يتم إلزام جميع الطلاب وأعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وأكد مرتضي أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتأكد من سلامة وصيانة الأدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المعامل.

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واشار الى آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج الطلاب بالأقسام اليوم الموافق 12_11_2020 ولن يعتد بأي شكاوي والتماسات بعد هذا الموعد نهائيا .