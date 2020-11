كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا.. التفاصيل كاملة

منحة دراسية مجانية في كندا منحة دراسية مجانية في كندا

يتساءل الكثيرون "كيف أحصل على منحة دراسية مجانية؟" لذا نقدم لكم الإجابة عبر السطور التالية



كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا



Brescia University:

يمكنك الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University والتي تقديم عدة منح دراسية جزئية للطلاب الدوليين.شروط الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بجامعة بريشيا:- أن تكون طالبًا دوليًا.- امتلاك شهادة الثانوية العامة.- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بـ "British Columbia University":يمكن الحصول على المنحة للطلاب المتميزين الذين يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، ويمكن الحصول علي الجائزة عند التحاقهم بالسنة الأولى بالجامعة، ويمكن تجديد الجائزة حتى 3 سنوات دراسية اضافية وذلك يختلف وفق عدد ودرجة المنح المقدمة سنويا بالإضافة إلى التمويل المتاح.ونوضح كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا:- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وأكمال الملف الشخصيالحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بـ "Humber University ":يمكن التقدم بجامعة Humber في كندا منخلال المنح الدراسية لدرجة الباكالوريوس وشرط امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.ونقدم لكم كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا والحصول على الشهادات المدرسية مترجمة ومصدقة:- كشف الدرجات الأكاديمية مترجم ومصدق- المعدل التراكمي GPA- شهادة إجادة اللغة الانجليزية IELTS or TOEFL- أي وثائق أخرى تدعم ملف المتقدم- رسالتي توصية من اثنين من الاساتذةالحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Windsor":يتم تقدمالأوراق للإلتحاث بجامعة University of Windsor في كندا منحا دراسية لدرجة الماستر و الدكتوراه وشرط امتلاك بينما معدل قبول 80% فأكثر أو ما يعادلها و توفر شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل تغطي المنحة الدراسية مبلغ يصل إلى 7,500 دولارالحصول على منحة دراسية مجانية في كندا " University of Lethbridge ":يمكن تقدم بجامعة University of Lethbridge في كندا منحا دراسية لدرجة الماستر و الدكتوراه وضمن شرط الحصول عليها هو توفر شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل تغطي المنحة الدراسية مبلغ يصل إلى 13,000 دولار.الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Toronto "ويمكن الحصول منح جامعة تورينتو الكندية من موقع المنح الدراسيه للبكالوريوس.الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا "University of Toronto ":تمتلك الجامعة برنامج ليستر ب. بيرسون أو Lester B. Pearson والذي يقدم عدد من المنح الدراسية الكاملة للطلاب ، والتي تهدف إلى الاعتراف بالطلاب الدوليين الذين يظهرون التحصيل الأكاديمي الاستثنائي والإبداع والذين يتم الاعتراف بهم كقادة داخل مدرستهم.وتغطي المنح كامل الرسوم الدراسية للبرنامج ، بالإضافة إلى الكتب ، تكاليف عرضية ، ودعم الإقامة لمدة 4 سنوات.كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بـ" University of Alberta ":تقدم جامعة ألبرتا أو University of Alberta عن تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية يصل إلى 8 منح دراسية للطلاب الدوليين من أجل متابعة أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس التي تقدمها الجامعة.ولحصول المتقدمين الذين لغتهم الأولى ليست الإنجليزية عادة ما تكون هناك حاجة لتقديم أدلة على الكفاءة في اللغة الإنجليزية في المستوى العالي المطلوب من قبل الجامعة.كما يشترط أن تكون طالبًا دوليًا و أن تملك شهادة الثانوية العامة و شهادة إجادة اللغة الإنجليزية.