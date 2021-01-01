

الدكتور مجدى عاشور الدكتور مجدى عاشور

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوضوء مخصص لقراءة القرآن أو الصلاة فقط، أما الأذكار فليس لها وضوء مخصص وإن توضأ الشخص قبل الأذكار فله ثواب ذلك أيضا.



وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال ( هل يشترط فى ذكر الله الطهارة أو الوضوء؟)، أنه لا يشترط فى التسبيح أو الذكر عمومًا الطهارة أو الوضوء إلا أنه يجب أن يحرص كل إنسان على أن يكون على وضوء، وللوضوء فضل كبير منها يقى الشخص من الشر والحسد ويبعد عنه الشيطان.



وأشار إلى أن ذكر الله لا يحتاج إلى وضوء، فذكر الله يكون على كل حال إلا أن تكون جنبا، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز الذكر والاستغفار على جنابة

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وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.هل يأثم من يخرج من بيته وهو جُنُبوورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جُنُب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.