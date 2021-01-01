بدون علاج.. طرق طبيعية لشد البشرة في المنزل

طرق طبيعية لشد البشرة
بشرتنا جزء مهم من أجسامنا وكلنا يريد أن تكون صحية وجميلة، ولكن مع تقدمنا في العمر ، تبدأ بشرتنا في فقدان مرونتها وتبدأ في الترهل، لكن يجب أن نعلم أن العمر ليس العامل الوحيد الذي يسبب ترهل الجلد، هناك العديد من العوامل التي تساهم في ترهله.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية لشد الجلد..
- العلاجات الطبيعية لشد البشرة
1. القهوة
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة على تغذية البشرة، الكافيين الموجود في القهوة يرطب البشرة ويحسن الدورة الدموية التي تجعل الجلد مشدودًا ومشدودًا.
المكونات
نصف كوب من مسحوق القهوة
نصف كوب سكر بني
3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
كيف تستعمل؟
تخلط جميع المكونات في وعاء لتشكيل عجينة.
قومي بإذابة زيت جوز الهند إذا كان صلبًا.
ضعي الخليط عن طريق تدليكه بلطف باستخدام حركات دائرية.
اتركيه لبضع دقائق.
اشطفيه بالماء الفاتر.
استخدمي هذا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
2. بياض البيض
بياض البيض غني بالبروتينات التي تساعدك على تقوية بشرتك، غني بمضادات الأكسدة وفيتامين B6 ، يزيل الجلد الميت ويمنحك بشرة متوهجة.
المكونات
1 بياض بيضة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة عسل خام
كيف تستعمل؟
اخلطي بياض البيض مع عصير الليمون والعسل في وعاء.
ضعي الخليط بالتساوي على وجهك.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف.
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