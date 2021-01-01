من الأفضل أن تكون أعزب ، وجد بحث علمي أن كونك أعزبًا له فوائد قليلة وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص العزاب يميلون إلى امتلاك شبكات اجتماعية أقوى ويتطورون أكثر كأفراد حتى أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة بدنية.
امتلاك شبكات اجتماعية أقوى
وفقا لموقع " businessinsider " وجد البحث العلمي أن كونك أعزبًا له فوائد قليلة فيميل الأشخاص العزاب إلى امتلاك شبكات اجتماعية أقوى ووجدوا أن العزاب لم يكونوا أكثر عرضة للتواصل مع شبكاتهم الاجتماعية فحسب ، بل كانوا يميلون أيضًا إلى تقديم وتلقي المساعدة من هؤلاء الأشخاص أكثر من أقرانهم المتزوجين.
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التعليقات على فى اليوم العالمى للعزاب.. فوائد صحية تميزهم عن المتزوجين
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