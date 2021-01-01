بحشوات مختلفة.. طرق جديدة لتحضير صدور الدجاج

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لتحضير صدور الدجاج

بمكونات سهلة وسريعة يمكن التجديد فى أطباق الدجاج التى تقدمنها لأسرتك إليك طريقة صدور الدجاج بمذاق وطعم و أفضل من المحلات بحشوات مختلفة لأمهر الشيفات.

مقادير صدور الدجاج بحشو الجبن والزبد سالى فؤاد:
4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة
4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملح
فلفل اسود
ملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )
شرائح لانشون
شرائح جبن شيدر
ملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر
*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماط

-طريقة صدور الدجاج بالخطوات:
نقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.
بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.
بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.

مقادير عمل صدور الدجاج للشيف مروة الشافعى:
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر

خطوات عمل صدور الدجاج للشيف مروة الشافعى:
- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.
- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,

المصدر: elbalad

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