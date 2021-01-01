اكتشفي 3 أسرار للتخلص من «جلد الوزة»



جلد وزة جلد وزة

يعد "جلد الوزة" مشكلة وراثيّة تصيب عادة البشرة الجافة، حيث يكون السبب فيها وجود اضطرابات في عملية إنتاج مادة تسمى "الكيراتين".



وللتخلص من هذه المشكلة هناك مجموعة من الخطوات العلاجية والوقائية عليكِ اتباعها، وفقًا لما نشرته الإعلامية رضوي الشربيني، والتي تتمثل في النقاط التالية:



جلد وزة

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ترطيب الجلدترطيب الجلد هو السر دائمًا في علاج مشكلة جلد الوزة، فإذا حافظتِ على ترطيب بشرتك يوميًا ستقضين عليها نهائيًا، وفي وقت سريع.الماء الفاتراستخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن خلال الاستحمام، يضمن لكِ تهدئة الحكة في الجلد، وبالتالي نتائج أفضل في التخلص من جلد الوزة.تقشير الجلداستخدام ماسكات التقشير باستمرار لإزالة خلايا الجلد الميت التي تسد بصيلات الشعر، يساعدك في التخلص من جلد الوزة، وإذا كنتِ لا تميلين إلى أساليب التقشير الكيميائي، يمكنك الاعتماد على المكونات الطبيعية في تقشير جلدك، مثل: السكر أو الملح مع زيت الزيتون، وافركي معها جلدك بليفة الاستحمام.