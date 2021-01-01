لمقاومة البرد.. 5 مشروبات تمنحك الشعور بالدفء

مشروبات تمنحك الشعور بالدفء
مع دخول فصل الشتاء يصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد نظرا لتغيير الطقس المفاجئ، كما يحرص البعض على تناول المشروبات الساخنة والصحية التي تمنحك الشعور بالدفء، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من المشروبات المتنوعة التي ينصح بتناولها في الشتاء.
مشروب لمقاومة نزلات البرد
3 ليمون أضاليا شرائح
كوب عصير ليمون
3 كوب ماء
نصف كوب عسل أبيض
قطعه جنزبيل شرائح
ورق جوافة
نعناع طازج (حزمة)
2 ملعقة كبيرة حبوب ينسون
طريقة التحضير:
في زجاجة أو شفشق تقديم يضاف العسل وعصير الليمون والنعناع وشرائح الليمون.
يرفع الماء على النار ويغلى به ورق الجوافة والجنزبيل والينسون لمدة ١٠ دقائق.
يصفى الخليط بمصفاة ناعمة ويصب في شفشق التقديم مع بقية المكونات.
يقلب المشروب ويقدم.
يساعد هذا المشروب في الوقاية من نزلات البرد والكحة ويقلل من أعراضها في حالة الإصابة بنزلة برد.
الهوت سايدر "مشروب التفاح الساخن بالتوابل"
عصير تفاح (يفضل بدون سكر)
قرفة خشب
حبوب قرنفل
يانسون نجمي
طريقة التحضير:
ترفع كل المكونات معًا على النار حتى تغلي غليانا خفيف.
يصب الهوت سايدر في أكواب التقديم ويضاف لكل كوب عود قرفة وحبة ينسون نجمي.
للحصول على أفضل النتائج يفضل استخدام عصير التفاح الخالي من السكر.
السحلب
بودرة السحلب
كوب حليب بودر
كوب نشا
كوب دقيق رز
كوب سكر بودر
ملعقة كبيرة فانيليا بودر
خليط المكسرات
ربع كوب سمسم
ربع كوب عين جمل مجروش
ربع كوب لوز مجروش
ربع كول فستق مجروش
نصف كوب فول سوداني مجروش
نصف كوب زبيب
نصف كوب جوز هند
لعمل مشروب السحلب
حليب
بودرة سحلب
قرفة للتقديم
طريقة التحضير:
لعمل بودرة السحلب تخلط كل المكونات معًا.
تخلط كل المكسرات معًا وتضاف على الخليط وتقلب معه.
تحفظ بودرة السحلب في برطمان وفي حالة تحضيرها بكميات كبيره تحفظ في الفريزر للحفاظ على نكهة المكسرات.
من الممكن الاستغناء عن الفانيليا البودر وإضافة الفانيليا السائله عند التحضير.
لتحضير السحلب تضاف ملعقة كبيرة مملوءة من بودر السحلب لكل كوب حليب ويقلب الخليط على البارد ختى يتجانس تمامًا.
يرفع الخليط على النار ويقلب تقليبا مستمرا حتى يغلي ويسمك القوام.
من الممكن إضافة المستكة أو ماء الورد لإضفاء نكهه مميزة.
يصب السحلب في أكواب التقديم ويقدم مع المكسرات والقرفة.
مشروب البطاطا باللبن والقرفة
لتر حليب
5 بطاطا مشوية
عسل أبيض
قرفة
طريقة التحضير:
تقشر البطاطا المشوية للحصول على اللحم فقط ويتم هرسه بالشوكة.
يرفع الحليب على النار ويضاف له البطاطا المهروسة والقرفة والعسل الأبيض للتحلية.
يقلب الخليط حتى تذوب البطاطا في الحليب تمامًا.
يصب المشروب في أكواب التقديم ويقدم مع القرفة والمكسرات على الوجه.
هوت تشوكليت
حليب
شوكولاتة خام
عسل أبيض
رشة ملح
نشا
مارشميلو للتقديم
اختيارات للنكهة
سائل فانيليا
قرفة خشب
قرنفل صحيح
ينسون نجمي
قهوة سريعة الذوبان
هوت وايت تشوكلت
شوكولاتة بيضاء
حليب
عسل أبيض
نشا
صوص كراميل
بشر برتقال
طريقة التحضير
لعمل كوب واحد من الهوت تشوكلت يضاف كوب من الحليب مع نصف كوب من الشوكولاتة المبشورة.
يضاف العسل للتحلية في حالة الرغبة.
للحصول على قوام كريمي ثقيل للهوت تشوكلت تذاب نصف ملعقة صغيرة من النشا في القليل من الحليب أو الماء وتضاف للخليط.
تضاف أي نكهة حسب الرغبة من اختيارات النكهة.
يقلب الخليط على النار حتى تذوب الشوكولاتة تماما ويسمك ويلمع القوام.
تصب الهوت تشوكلت في أكواب التقديم ويضاف المارشميلو على الوجه.
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