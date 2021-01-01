لمقاومة البرد.. 5 مشروبات تمنحك الشعور بالدفء



مشروبات تمنحك الشعور بالدفء مشروبات تمنحك الشعور بالدفء

مع دخول فصل الشتاء يصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد نظرا لتغيير الطقس المفاجئ، كما يحرص البعض على تناول المشروبات الساخنة والصحية التي تمنحك الشعور بالدفء، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من المشروبات المتنوعة التي ينصح بتناولها في الشتاء.



مشروب لمقاومة نزلات البرد

3 ليمون أضاليا شرائح

كوب عصير ليمون

3 كوب ماء

نصف كوب عسل أبيض

قطعه جنزبيل شرائح

ورق جوافة

نعناع طازج (حزمة)

2 ملعقة كبيرة حبوب ينسون



طريقة التحضير:

في زجاجة أو شفشق تقديم يضاف العسل وعصير الليمون والنعناع وشرائح الليمون.

يرفع الماء على النار ويغلى به ورق الجوافة والجنزبيل والينسون لمدة ١٠ دقائق.

يصفى الخليط بمصفاة ناعمة ويصب في شفشق التقديم مع بقية المكونات.

يقلب المشروب ويقدم.

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