ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس أن مسؤول كبير فى إسرائيل يتم محاكمته بتهمة الاحتيال وخيانة الامانة.
وأعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، مقاضاة رئيس بلدية الخضيرة "تسفي جاندلمان" بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة.
وفي نهاية عام 2018 ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن هناك أدلة موثقةتؤكد ارتكاب "جاندلمان" والمقاول "سامي ليفي" جرائم احتيال وخيانة الأمانة ، ومخالفات بموجب قانون الكمبيوتر ، والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة التحقيق ، وتم نقل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فضيحة فى إسرائيل.. محاكمة مسؤول كبير بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق