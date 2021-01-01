فضيحة فى إسرائيل.. محاكمة مسؤول كبير بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة

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فضيحة فى إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس أن مسؤول كبير فى إسرائيل يتم محاكمته بتهمة الاحتيال وخيانة الامانة.

وأعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، مقاضاة رئيس بلدية الخضيرة "تسفي جاندلمان" بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة.

وفي نهاية عام 2018 ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن هناك أدلة موثقةتؤكد ارتكاب "جاندلمان" والمقاول "سامي ليفي" جرائم احتيال وخيانة الأمانة ، ومخالفات بموجب قانون الكمبيوتر ، والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة التحقيق ، وتم نقل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي.

وبدأ التحقيق مع جاندلمان ، رئيس بلدية الخضيرة، حيث عمل وقتها على النهوض بمصالح المقاول "سامي ليفي" مقابل دعمه الانتخابي في ترشيحه لمنصب رئيس البلدية.

واعتقل جاندلمان في يونيو 2018 ، وأفرج عنه بعد أسبوع من الإقامة الجبرية وتم ابعاده عن منصب رئيس البلدية لمدة 45 يومًا ، ومنعه من الاتصال بالمتورطين لمدة 90 يومًا.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية

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