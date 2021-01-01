طرق للتخلص من الغضب وكيفية إدارة مشاعرك



للتخلص من الغضب وكيفية إدارة مشاعرك للتخلص من الغضب وكيفية إدارة مشاعرك

يتعرض الكثير من الأشخاص فى الحياة اليومية للغضب الشديد نتيجة، للاحتكاك ببعض الأشخاص الذين يصدرون طاقة سلبية فى المجتمع و سريع ما يغضبون، ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الرد على غضب شخص آخر، مهما كان مصدره والغرض منه - بطريقة صحية، لذلك نتحدث عن بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للحفاظ على هدوءك عند مواجهة الغضب، وفقا لما نشره موقع web MD.



طرق للتخلص من الغضب



عندما يقوم شخص ما بتوجيه الغضب على الآخرين أو في موقف ما ، اختر التركيز على أن تكون هادئ قدر الإمكان، استمع. ابذل قصارى جهدك لفهم الموقف، ثم تحقق من صحة مشاعرهم، بعد ذلك ،الاستمرار في الغضب ، أو العثور تقبل وجه النظر المضادة ،اجعلهم من هو غاضب امامك إلى التقاط أنفاسه لحظات وبذلك تكون ساعد فى تهدئة الموقف ، بدلًا من الانغماس فيه، ستكون على الأقل قد ساعدت في منع نفسك من الاستسلام لغضبك المدمر.

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يصبح هذا الأمر أكثر صعوبة عندما يكون الغضب موجهًا إليك شخصيًا. ومع ذلك ، هناك طرق لحماية نفسك بالطرق الآتية.إذا شعرت بالخوف أو الدفاع ، فقد يساعدك التركيز لفترة وجيزة على تنفسك. ثبّت نفسك في جسدك ، ودع نفسك تعرف أنك آمن على الرغم من الهجوم اللفظي. (بالطبع ، هذا يفترض أنك آمن. إذا لم تكن كذلك ، فإن أولويتك الأولى هي البحث عن الأمان.)حاول أن تفهم وجهة نظر الاخر . عكس الشكوى ، بما في ذلك الموقف ومشاعرهم. حتى لو كنت تعتقد أنك حصلت عليها ، اسأل عما إذا كنت تفهمها تمامًا. يمنحهم هذا فرصة لتوضيح ما قد يكون مفقودًا أو لا تقدره تمامًا. إذا لزم الأمر ، اطلب منهم شرح ذلك مرة أخرى.تحقق من صحة مشاعر الغاضب امامك، الأهم من ذلك ، لست بحاجة إلى الاتفاق معهم. الهدف هو فهم كيف يشعرون كما يشعرون ، في ضوء وجهة نظرهم. يمكن للتعبير عن هذا الفهم أن يقلل كثيرًا من حدة غضبه.اعتذر إذا كان ذلك مناسبًا ، اعتذر. إذا كانوا منفتحين على التواصل الصادق ، فمن المحتمل أن يعملوا معك في هذه المرحلة. لذلك إذا كنت تعتقد أنك فعلت شيئًا خاطئًا ، فإن الاعتراف به والاعتذار يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر. هذا لا يعني أن كل شيء قد غُفِر له ، لكنه يعني أنك قد تكون قادرًا على المضي قدمًا بطريقة بناءة.في النهاية ، من خلال التركيز على إدارة الموقف ، يمكنك توجيه مشاعرك - بما في ذلك غضبك، بطريقة بناءة.