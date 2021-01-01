

محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد تقرير أوبك محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد تقرير أوبك

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير أوبك الشهري.



وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل مع تزايد إصابات كورونا، كما ارتفع إنتاج المنظمة من الخام خلال الشهر الماضي بقيادة ليبيا.



وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 4 بالمائة خلال التعاملات مع آمال المستثمرين في أن يساهم اللقاح الفعّال، الذي أعلنت عنه "فايزر" و"بيونتيك" في رفع عمليات الإغلاق الناجمة عن تزايد إصابات الوباء، وبالتالي تعافي الطلب على الخام.

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كما تلقت أسعار الخام الدعم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 41.45 دولار للبرميل.وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 43.37 دولار للبرميل.