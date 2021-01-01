

شاهد.. أمريكا تطلق سيارة جبارة بـ 6 عجلات للطرق الوعرة شاهد.. أمريكا تطلق سيارة جبارة بـ 6 عجلات للطرق الوعرة

في خطوة جديدة لاجتذاب أنظار محبي المركبات القوية والمميزة كشفت شركة Rezvani الأمريكية عن سيارة بيك آب عملاقة صممت لتكون قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.



وذكر موقع روسيا اليوم أن سيارة Hercules الجديدة حصلت على هيكل كبير بطول 6 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه مترين، وتبلغ المسافة بين المحورين الاول والثاني للعجلات فيه 350 سم.





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ونظرا لأن هذه السيارة خصصت لمحبي المغامرات في الطبيعة واجتياز الطرق الوعرة فقد حصلت على نظام دفع يعتمد على 6 عجلات كبيرة بمقاس 37 إنشا، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، وهيكل متين مجهز بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، كما زود سقفها بشريط أضواء يعمل بتقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلية أو رحلات الصيد.وزودت هذه المركبة أيضا بصندوق أمتعة كبير بطول 237 سم، أما مقاعدها الداخلية فكسيت بأفخم أنواع الجلود وحصلت على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، وواجهة القيادة فيها جاءت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، مجهزة بتقنيات Alpine، ويمكن الاعتماد عليها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.وجهزت أقوى نسخة من هذه السيارة بمحرك جبار بعزم 1318 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، كما ستطرح منها نسخة مصفحة Military Edition مجهزة بمعدات للرؤية الليلية، وصفارات إنذار.اقرأ أيضا| الصورالأولي لسيارات مزاد حكومي 18 نوفمبر القادم|شاهدأما النسخ العادية منها فقد حصلت على نظام دفع 6 × 6، ومحركات بنزين بسعة 3.6 ليتر بعزم 289 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 ليتر، ومحركات بسعة 6.4 ليتر بعزم 500 حصان.