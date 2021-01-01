رفعت السرية لأول مرة.. إسرائيل تكشف مخطط اغتيال عرفات وتفجير استاد بيروت



إسرائيل تكشف مخطط اغتيال عرفات إسرائيل تكشف مخطط اغتيال عرفات

رفعت إسرائيل السرية لأول مرة عن مخطط تفجير استاد بيروت واغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.



وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مخطط إسرائيلي لاغتيال ياسر عرفات وقيادة حركة فتح خلال تفجير استاد بيروت عام 1982.



وقالت الصحيفة، صباح اليوم الخميس، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أطلقت على العملية اسم "أولمبياد"، وكان من المفروض أن تخرج لحيز التنفيذ في الأول من يناير 1982.



وأضافت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل أعدت عملية خاصة لتنفيذ التفجير والاغتيال داخل الاستاد، لكن تم إلغاء التنفيذ في اللحظات الأخيرة.



وبحسب يديعوت، كان من المفترض تنفيذ عملية تفجير استاد بيروت، خلال استضافة مؤتمر لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال تفخيخ المدرجات، والسيارات بجوار الاستاد.



ووفقا للصحيفة، تم التخطيط لعملية "أولمبياد" في أعقاب وقوع العملية المسلحة التي نفذها سمير القنطار في أبريل 1979، وأسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين.



وأشارت يديعوت، الى أنه تم التخطيط لهذه العملية بسرية تامة داخل الجيش، وبدون معرفة القيادة السياسية، ولم يتم الحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ هذه العملية، لذلك تم إلغاء تنفيذها.

