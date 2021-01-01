

المصري صاحب أطول غطسة بالتاريخ «نائمًا» في قاع البحر.. فيديو المصري صاحب أطول غطسة بالتاريخ «نائمًا» في قاع البحر.. فيديو

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على فيديو جديد للغواص المصري صدام كيلاني، صاحب أطول غطسة في التاريخ بقاع البحر، بعد تسجيله الرقم القياسي ومكوثه تحت الماء 145 ساعة متواصلة، كانت بداية الغطسة يوم الخميس 5 نوفمبر الساعة 3.35، وانتهت يوم الأربعاء 11 نوفمبر، وبذلك يكون يكون قد أمضى 6 أيام وساعة.



ويظهر بالفيديو كيلاني وهو نائم في قاع البحر، أسفل السرير المصمم بشكل خاص له يمكنه من النوم فى أجواء مختلفة عن الحياة الطبيعية فوق سطح المياه، فسقف السرير عبارة عن حبال تحجزه أثناء النوم أسفله بعد نفخ البدلة قليلا.



ويظهر صدام وهو يرتدى أثناء نومه قناع وجه كامل، يساعده على التنفس من أنفه وفمه، ولا يضطر للضغط على أسنانه للإمساك به، وكان فريق العمل دائم التواجد معه على مدار الساعة، لمراقبته بشكل دقيق أثناء نومه لإسعافه حال حدوث أى طارئ، ومساعدته فى كافة تحركاته تحت الماء.

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كما يبدو فى محيط مقر صدام بقاع البحر لوحة قام برسمها كيلانى خلال تواجده، وهي 6 مترات "مترين ونصف"، وشطرنج ضخم كان يلعب به لتسلية وقته الطويل خلال 6 أيام.وأكدت مصادر مقربة من صدام أنه كان من المفترض مكوثه حتى استكمال أكثر من 150 ساعة، إلا أن الأطباء أكدوا أن استمراره تحت الماء سيعرضه للخطر، خاصة أنه تعرض لتنفيخ بوجهه بسبب ارتداء القناع الكامل والمياه المالحة، وتم الإتيان بمرهم وعلاج له تحت الماء، فضلا عن أن الأطباء أكدوا فقدانه لأشياء مهمة فى دمه، وأوصوا بخروجه بعد قضاء 145 ساعة، وبالتأكيد سوف يخضع للمتابعة الطبية من الفريق الطبى المصاحب لصدام، والذى أكد أن حالته الصحية مستقرة وجيدة.يذكر أن حدث تحقيق صدام كيلانى الرقم القياسى بأطول غطسة فى التاريخ تم بالجهود الذاتية من الفريق المصاحب والمشارك مع اليطل المصرى، ولم يكن هناك أى دعم من أى جهة، واستطاعوا رغم الإمكانيات المادية والمعنوية القليلة تسجيل رقما قياسيا جديدا تخطى الغواص التركى الذى حقق 140 ساعة.وحرص المشاركون من زملائه والأهالى فى الحدث الكبير على استقبال البطل المصرى وقت خروجه من الماء بالزغاريد والتهليل باسمه "صدام .. صدام" والأغاني الوطنية مثل "والله وعملوها الرجالة" وغيرها من الأغاني.ولم تكن تلك الغطسة هي الأولى التى قام بها صدام، فهو أجرى غطستين، إحداهما وصلت إلى 53 ساعة والأخرى في 76 ساعة.وخلال 76 ساعة من الغوص واجه بعض المشاكل الفنية التي كان لها علاقة كبيرة ببدلة الغوص.وتتمثل التحديات الرئيسية عند الغوص لفترات طويلة من الوقت، برودة المياه، بالإضافة إلى تأثير انعدام الجاذبية على الجسم، وعدم القدرة على التحدث إلى الناس بشكل طبيعي أثناء وجودك تحت الماء وعدم سماع صوتك لعدة أيام هي أمور تستغرق وقتًا لتعتاد عليها.وعلى الرغم من التحديات، استطاع التدريب على الأكل والشرب والنوم والصلاة.وفي سبتمبر 2017 حقق غطسة 100 ساعة و20 دقيقة، ولكنه تعرض لمشكلة بسبب البدلة، ومن تلك الغطسة كان التفكير فى التعلم من الأخطاء وتصحيحها.