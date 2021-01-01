يحتاج الشعر إلى عناية خاصة للحفاظ عليه ومنع تساقطه، ودائما ما تتسائل بعض الفتيات عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى غسل الشعر في الأسبوع، وهو السؤال الذي يجيب عليه موقع "ساينس أليرت" المتخصص في الأخبار العلمية، موضحا أن شعر الإنسان يحتاج إلى الغسل المتكرر حين يصبح دهنيا، مشيرا إلى أن مدة ظهور وإنتاج الدهون تختلف من شخص لآخر بناء على هرموناته وأيضا جيناته.
وأوضحت بارادي ميرميراني المتخصصة في الأمراض الجلدية، أن الهرمونات المسؤولة عن زيادة إفراز الدهون ترتفع خلال فترة البلوغ، ما يجعل الكثير منا يمتلك شعرا دهنيا مع تقدمه في العمر.
وتختلف عدد مرات غسل الشعر من شخص لآخر، لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما ينفع، من جهة أخرى، قال طبيب الأمراض الجلدية في مركز بوسطن الطبي لين جولدبيرج، إنه يجب وضع 3 أمور أساسية بعين الاعتبار عند محاولة الجواب على هذا السؤال، وهي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 3 عوامل تحدد عدد مرات غسل الشعر الدهني.. كم تحتاجي أنت؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق