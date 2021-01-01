هل تلغي التعليم العالي امتحانات الميدتيرم .. الوزراء يجيب

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس.

واكد المركز انه تواصل مع وزارة التعليم العالي والتي أكدت انه لا صحة لما تداول حول إلغاء امتحانات الميد ترم بالجامعات .

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

المصدر: elbalad

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