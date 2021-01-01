

دراسة دانماركية:الخوف من كورونا يؤدى لإصابه الأطفال والشباب بالوسواس القهرى دراسة دانماركية:الخوف من كورونا يؤدى لإصابه الأطفال والشباب بالوسواس القهرى

كشفت دراسة بحثيه المنشورة في مجلة BMC Psychiatry أن الأطفال والشباب الذين يعانون الخوف من كورونا يصابون بالوسواس القهرى.



ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، أظهرت الأبحاث السابقة أن الصدمة والتوتر يمكن أن يؤديا إلى اضطراب الوسواس القهري أو تفاقمه ، وقيمت الدراسة الحالية كيف يعاني الأطفال والشباب المصابون بهذه الحالة من الجائحة المستمرة.



في الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Psychiatry أرسل فيها العلماء ، بمن فيهم أولئك من جامعة آرهوس في الدنمارك ، استبيانًا إلى مجموعتين من الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة و 21 عامًا، قالوا إن مجموعة واحدة تم تشخيصها بالوسواس القهري في قسم متخصص في مركز الطب النفسي للأطفال والمراهقين وكانوا جميعًا على اتصال بمعالج في المستشفى.

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المجموعة الأخرى تتكون في الغالب من الأطفال والشباب الذين تم تشخيصهم منذ سنوات ، تم تحديدهم من خلال جمعية الوسواس القهري الدنماركية، وبحسب الدراسة ، فقد استجاب ما مجموعه 102 طفل للاستبيان.قال بير هوف تومسن ، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة آرهوس: "كانت تجربتهم أن الوسواس القهري والقلق والأعراض الاكتئابية قد تفاقمت خلال أزمة مثل فيروس كورونا وكان هذا التدهور أكثر وضوحًا بالنسبة للمجموعة التي تم تحديدها من خلال جمعية الوسواس القهري".وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى أفادوا بأن أعراضهم قد ساءت ، بينما رد ثلثهم بأن قلقهم قد تفاقم، وقال العلماء إن ثلث المشاركين أبلغوا عن تفاقم أعراض الاكتئاب لديهم، وقالوا إن ما يقرب من خمس هؤلاء عانوا من تفاقم الأعراض.وقال الباحثون في المجموعة الأخرى ، إن 73٪ أفادوا بأن حالتهم قد ساءت ، وأكثر من النصف بقليل تفاقمت حالة القلق لديهم ، وأجاب 43٪ أن أعراض الاكتئاب قد زادت.وأوضحت جوديث نيسن وهي مؤلفة مشاركة في الدراسه" يعد الاضطراب مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للدراسة فيما يتعلق بجائحه فيروس كورونا ، لأن الوسواس القهري هو اضطراب له العديد من التعبيرات السريرية المختلفة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، القلق الصحي والخوف من البكتيريا والأوساخ ، وغسل اليدين المفرط" ، وأضافت "لذلك من المهم دراسة كيف يمكن لمثل هذه الأزمة الكبيرة أن تؤثر على تعبير وتكرار وتطور الاضطراب".وفقًا للدراسة ، فإن المشاركين في الاستبيان الذين وصفوا الأفكار والقلق بشأن كيف يمكن أن يحدث شيء خطير - مثل القلق من أنهم قد يفقدون أفراد أسرتهم -عانوا من أسوأ تدهور في أعراضهم، وقال العلماء إن الأطفال الذين بدأوا في المعاناة من الوسواس القهري في سن مبكرة عانوا من التدهور الأكثر وضوحًا.وتشير النتائج ، وفقًا للعلماء ، إلى أن الأطفال والشباب المصابين بالوسواس القهري قد يكونون ضعفاء فيما يتعلق بأزمة مثل فيروس كورونا حيث يميز القلق بشأن حدوث شيء خطير مجموعة معرضة بشكل خاص.