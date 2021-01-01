هل القهوة مفيدة؟ 7 حقائق علمية تكشف "الخلاصة"

آخر الأخباراخبار منوعة › هل القهوة مفيدة؟ 7 حقائق علمية تكشف "الخلاصة"

صورة الخبر: هل القهوة مفيدة؟ 7 حقائق علمية تكشف "الخلاصة"
هل القهوة مفيدة؟ 7 حقائق علمية تكشف "الخلاصة"

تعتبر الكافيين أكثر مادة ذات تأثير نفسي استخداما في العالم، مما يجعل الانقسام حولها مستمرا بين فئة تشجع على استهلاكها، وأخرى تحذر من مخاطرها.

وعادة ما يقبل الناس في الصباح على شرب القهوة من أجل طرد النعاس وتحسين المزاج، مما يجعلهم "مدمنين" عليها، الأمر الذي يقلق بعض الخبراء.

لكن موقع "ساينس أليرت" كشف أن معظم الأبحاث حول استهلاك القهوة، تشير إلى أن هذا المشروب ليس سيئا بالقدر الذي يتم الترويج له، مشيرا إلى أن له فوائدا صحية كثيرة.

ولخص المصدر هذه الفوائد في 7 حقائق علمية مبنية على دراسات سابقة، هي:

صحة الكبد: وجدت دراسة أن شرب كوب واحد من القهوة يوميا يساهم في خفض خطر الإصابة بتليف الكبد، بنسبة 22 بالمئة.
أمراض القلب: خلصت مراجعة أجريت قبل فترة قصيرة وشملت 200 دراسة، إلى أن الأشخاص الذين يشربون 3 أو 4 فناجين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 19 بالمئة.
داء السكري من النوع الثاني: فنجان واحد من القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 7 بالمئة.

السرطان: قال موقع "ساينس أليرت" إن الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة (3 أكواب على الأقل يوميا) ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18 بالمئة.
ألزهايمر: شاربو القهوة بانتظام أقل عرض للإصابة بأمراض ألزهايمر والخرف والتدهور المعرفي بنسبة 16 بالمئة.
معدل الوفيات: وجدت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 500 ألف شخص أوروبي، أن الرجال الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر يوميا هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 بالمئة، والنساء أقل عرضة للوفاة بنسبة 7 بالمئة.
الاكتئاب: شرب فنجان قهوة على الأقل في الأسبوع يؤدي إلى انخفاض خطر التعرض للاكتئاب بنسبة 15 بالمئة.
ورغم كل هذه الفوائد، فإن الباحثين يشددون على ضرورة عدم تجاوز الحد الموصى به وهو 400 مليغرام من الكافيين يوميا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هل القهوة مفيدة؟ 7 حقائق علمية تكشف "الخلاصة"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72491

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager