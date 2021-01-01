

أليكسا تتحسن في تخمين نواياك أليكسا تتحسن في تخمين نواياك

يمكن أن تصبح المحادثات مع المساعد الرقمي للعلامة التجارية Amazon أقل تكاملاً قريبًا. بعد إدخال ميزة المحادثة الطبيعية في سبتمبر ، أعلنت أمازون يوم الثلاثاء أن Alexa يمكنها الآن استنتاج "الأهداف الكامنة" للمستخدم بناءً على ما يطلبه الشخص.







هذا هو ، إذا سألت أليكسا "Who's on Saturday Night Live الليلة؟" أو "ما هو الوقت الذي يلعب فيه الـ 49ers يوم الأحد؟" لن يخبرك النظام فقط بمن يستضيف ووقت الانطلاق ، ولكنه سيعرض أيضًا بشكل استباقي ، على سبيل

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المثال ، تعيين تنبيه تذكير أو تشغيل DVR للتسجيل.وبينما تظهر هذه العملية مباشرة للمستخدم ، تصر أمازون على أن خوارزميات الواجهة الخلفية الفعلية التي تقود الميزة معقدة للغاية. يتم تدريب المشغل الذي ينشط النظام ويقدم هدفًا كامنًا - ضبط منبه التذكير أو تشغيل DVR - على نموذج التعلم العميق الذي يأخذ في الاعتبار العديد من جوانب سياق المحادثة. علاوة على ذلك ، سيتحسنالنموذج بمرور الوقت لأنه يربط المزيد من القرائن السياقية بالأهداف الكامنة بناءً على محادثاته المستمرة مع المستخدمين.يُحسِّن النظام نفسه من خلال التعلم النشط ، "الذي يحدد تفاعلات العينة التي ستكون مفيدة بشكل خاص أثناء الضبط الدقيق في المستقبل" ، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء. يبحث النظام أيضًا عن "الكيانات المسماة والوسيطات الأخرى من المحادثة الحالية" ، ويقوم تلقائيًا بتسميتها وتنسيقها لاستخدامها بواسطة مهارات Alexa الأخرى. يتم تنفيذ التوصيات الأكثر دقة وفائدة بينما يتم تجاهل أقلها ، وهي عملية تُعرف باسم تعليم قطاع الطرق.إنه متاح حاليًا باللغة الإنجليزية للولايات المتحدة بحيث يمكن للمطورين البدء في تنفيذه على الفور.