أطلقت شركة "أبل" الأميركية رسميا حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية، وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شريحة "إم 1" تعد أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق، حيث توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي تصل إلى 15 مرة.
وذكرت الشركة خلال الحدث أن هذه الشريحة غير المسبوقة، قادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.
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التعليقات على 11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها "الخارق"
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