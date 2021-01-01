تعاون وشيك بين إسرائيل ودول خليجية للعمل ضد منظمة حزب الله|تفاصيل



منظمة حزب الله منظمة حزب الله

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية صباح اليوم الخميس عن تعاون وشيك بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، للعمل المشترك ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية اللبنانية.



وقالت الصحيفة "يسرائيل هيوم" إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات والبحرين، لتعريف حزب الله على أنه "منظمة إرهابية"، والعمل ضده.



ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة التعاون الاستراتيجي يهشوع زركا قوله "من المتوقع أن تتعاون إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، للعمل ضد حزب الله".



وأضاف زركا "سيكون التعاون بين إسرائيل ودول الخليج ضد حزب الله، في عواصم العالم، والمؤسسات الدولية، وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت 14 دولة عن حزب الله منظمة إرهابية".





وقال زركا "إن المساس بحزب الله يعني المساس بإيران، ولن نسمح للمنظمة بجمع الأموال من دول العالم"، مشيرةً الى أن إسرائيل ستركز نشاطاتها القادمة ضد حزب الله، في دول الإتحاد الاوروبي، وداخل الأمم المتحدة.

