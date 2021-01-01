الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

بدموع منهمرة وأعصاب متفاوتة، ناشدت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعى والمعروف بـ "إجبار والدته على الزحف"، أمام مركز شرطة أبو حماد، المسئولين بإخلاء سبيل نجلها بعد القبض عليه.
وقالت السيدة فى فيديو أمام مركز شرطة أبو حماد، "ابنى اللي مربينى والله وقاعدة معاه وهوا الي موكلنى ومشربنى وبيجبلي كل حاجة نفسي فيها من ساعة ابوه ما مات، والفيديو ده من سنه تقريبا".
وأضافت السيدة فى الفيديو "اللى رفع الفيديو بنتى لان في مشاكل عائلية وان مافيش زعل ما بينا خالص وابنى ودانى 8 مرات عمره ومره حج وعمرو ما قصر معايا وانا كويسة وسليمة وليست مشلولة وحاليا انا قاعدة معاه فى كفر أبو نجم".
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